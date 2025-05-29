В Татарстане 20 муниципалитетов не отчитались о подготовке к отопительному сезону

Фото: Максим Платонов

Жилинспекция РТ сообщила, что 20 муниципалитетов республики не предоставили информацию о ходе подготовки жилого фонда к предстоящему отопительному сезону. Запросы были направлены во все 45 исполкомов, но ответы поступили лишь от 25 из них.

— Большинство республиканских управляющих организаций не готовится к будущей зиме. Такой вывод можно сделать на основании ответов исполкомов, — отметили в пресс-службе ведомства.

Среди отстающих районов названы Бугульминский, Альметьевский и Бавлинский.

До 30 апреля управляющие организации должны были составить планы по подготовке многоквартирных домов, до 15 мая согласовать их с теплоснабжающими организациями и направить в исполкомы.

Напомним, что отопительный сезон в Татарстане завершился 21 апреля. За прошедший сезон в регионе произошло 958 аварий, что составляет 23% от общего числа инцидентов, сообщил ранее министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

Матвей Гавриков