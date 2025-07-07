Samsung проигрывает гонку AI‑чипов: прибыль в II квартале рухнет на 39%

Samsung Electronics, один из лидеров мировой полупроводниковой индустрии, столкнулся с серьезными трудностями во втором квартале этого года: по предварительным оценкам, операционная прибыль может упасть почти на 40%, опустившись до 6,3 трлн вон (около $4,6 млрд). Это худший квартальный результат компании за последние полтора года.

Основной причиной резкого снижения стала задержка вывода на рынок новой высокопроизводительной памяти HBM3E, предназначенной для систем искусственного интеллекта. Эти многослойные модули должны были стать стратегическим активом Samsung: благодаря сверхбыстрой передаче данных они необходимы таким крупным игрокам, как Nvidia и AMD. Однако, хотя AMD уже начала получать первые поставки, ключевой партнер Nvidia до сих пор не утвердил сертификацию чипов — и без этого подтверждения компания не может начать масштабные закупки.

Параллельно на продажи давят и усложненные экспортные правила США. Новые ограничения затрагивают как сами чипы, так и оборудование для их производства, что фактически отрезает Samsung от части китайского рынка — одного из крупнейших потребителей полупроводников. В то же время конкуренты Samsung, SKHynix и Micron, уже оформили все необходимые разрешения и активно наращивают контракты с дата‑центрами в Азии и Северной Америке.

Несмотря на замедление спроса на DRAM для ПК и смартфонов, аналитики из Deloitte прогнозируют, что общий объем рынка полупроводников в 2025 году продолжит расти благодаря буму генеративного AI и расширению центров обработки данных. Однако Samsung не смогла воспользоваться этим трендом в полной мере: доходы от традиционной памяти снизились из‑за падения цен, а потенциальный рост прибыли от HBM3E оказался блокированным техническими и политическими барьерами.

Чтобы выйти из сложного положения, руководство Samsung активизировало тестирование HBM3E‑модулей и ведет переговоры об ускорении сертификации у Nvidia. Параллельно компания готовит переход на передовой 2‑нанометровый техпроцесс GAA, который должен обеспечить чипам еще более высокую производительность и энергоэффективность. Кроме того, в ответ на давление рынка Samsung инициировал программу обратного выкупа акций и расширил опционные планы для сотрудников, рассчитывая таким образом поддержать стоимость ценных бумаг и удержать таланты.

Пока же инвесторы остаются в ожидании: появление первых одобрений HBM3E и снятие экспортных ограничений могут вернуть Samsung на путь уверенного роста, но без этих ключевых условий перспективы ближайших кварталов остаются шаткими.

Артем Гафаров