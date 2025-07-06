Путин посмертно наградил генерал-майора Гудкова медалью «Золотая Звезда»

Генерал-майор Михаил Гудков, заместитель главнокомандующего ВМФ России, был посмертно награжден медалью «Золотая Звезда» за заслуги перед страной. Соответствующий указ опубликовали на сайте правовых актов.

Он погиб в Курской области во время ракетного удара, когда находился в полевом штабе морской пехоты.

В результате атаки погибли не менее десяти военнослужащих, включая командный состав бригады. Гудков ранее командовал 155-й бригадой морпехов Тихоокеанского флота и продолжал служить на передовой даже после назначения в высшее руководство ВМФ.