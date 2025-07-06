Российские силы ПВО сбили 120 украинских беспилотников за ночь

Фото: Дарья Пинегина

В ночь на 6 июля российские средства ПВО уничтожили 120 украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщает Минобороны страны.

Согласно информации, 30 дронов были сбиты над Брянской областью, 29 — над Курской, 18 — над Орловской, 17 — над Белгородской, 13 — над Тульской. Также четыре беспилотника уничтожены над Калужской областью, три — над Ленинградской, по два — над Смоленской и Новгородской, и по одному — над Тверской и в акватории Азовского моря.

Также в Татарстане в 3 утра ввели режим «Беспилотная опасность».

