Российские силы ПВО сбили 120 украинских беспилотников за ночь
В ночь на 6 июля российские средства ПВО уничтожили 120 украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщает Минобороны страны.
Согласно информации, 30 дронов были сбиты над Брянской областью, 29 — над Курской, 18 — над Орловской, 17 — над Белгородской, 13 — над Тульской. Также четыре беспилотника уничтожены над Калужской областью, три — над Ленинградской, по два — над Смоленской и Новгородской, и по одному — над Тверской и в акватории Азовского моря.
Также в Татарстане в 3 утра ввели режим «Беспилотная опасность».
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