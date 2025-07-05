Минюст признал нежелательными еще две иностранные НПО из Литвы и Германии
Министерство юстиции обновило перечень иностранных и международных неправительственных организаций (НПО), деятельность которых признана нежелательной на территории страны. В список вошли литовская Eurasian Harm Reduction Association* и германская European Resilience Initiative Centre*. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
Согласно данным, опубликованным на сайте Минюста, под номерами 239 и 240 в перечень добавлены:
- Eurasian Harm Reduction Association* («Евразийская ассоциация снижения вреда») из Литовской Республики.
- European Resilience Initiative Centre* (ERIC, «Европейский инициативный центр устойчивости», «Центр европейской инициативы по устойчивости») из Федеративной Республики Германия.
Генеральная прокуратура обратилась в Верховный суд с исковым заявлением о признании организации «Международное движение сатанизма» (также известной как «Международное движение сатанистов») экстремистской и запрете ее деятельности на территории страны.
Справка
* включена в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России.
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