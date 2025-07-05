Минюст признал нежелательными еще две иностранные НПО из Литвы и Германии

Фото: Анастасия Фартыгина

Министерство юстиции обновило перечень иностранных и международных неправительственных организаций (НПО), деятельность которых признана нежелательной на территории страны. В список вошли литовская Eurasian Harm Reduction Association* и германская European Resilience Initiative Centre*. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Согласно данным, опубликованным на сайте Минюста, под номерами 239 и 240 в перечень добавлены:

Eurasian Harm Reduction Association* («Евразийская ассоциация снижения вреда») из Литовской Республики.

European Resilience Initiative Centre* (ERIC, «Европейский инициативный центр устойчивости», «Центр европейской инициативы по устойчивости») из Федеративной Республики Германия.

Генеральная прокуратура обратилась в Верховный суд с исковым заявлением о признании организации «Международное движение сатанизма» (также известной как «Международное движение сатанистов») экстремистской и запрете ее деятельности на территории страны.

Рената Валеева