В Казани до 10 августа продлили ограничение движения по улице Патриса Лумумбы
В столице Татарстана, Казани, продлено ограничение движения транспорта по улице Патриса Лумумбы. Меры, связанные со строительством теплотрассы, будут действовать до 10 августа.
Как сообщили в комитете внешнего благоустройства исполкома города, для автомобилистов будет полностью перекрыт участок улицы от дома №37 до дома №39.
С 1 июля 2025 года в Алькеевском районе Татарстана временно прекращается движение транспортных средств по автомобильной дороге Базарные Матаки — Чувашское Шапкино.
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