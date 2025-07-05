В Казани до 10 августа продлили ограничение движения по улице Патриса Лумумбы

Фото: Максим Платонов

В столице Татарстана, Казани, продлено ограничение движения транспорта по улице Патриса Лумумбы. Меры, связанные со строительством теплотрассы, будут действовать до 10 августа.

Как сообщили в комитете внешнего благоустройства исполкома города, для автомобилистов будет полностью перекрыт участок улицы от дома №37 до дома №39.

С 1 июля 2025 года в Алькеевском районе Татарстана временно прекращается движение транспортных средств по автомобильной дороге Базарные Матаки — Чувашское Шапкино.



Рената Валеева