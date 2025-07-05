Россиянин Виктор Лахин заявлен на Летнюю лигу НБА за «Оклахома-Сити Тандер»

Российский нападающий Виктор Лахин вошел в состав «Оклахома-Сити Тандер» для участия в Летней лиге Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Информация об этом появилась на официальном сайте действующего чемпиона НБА.

В июле «Оклахома-Сити Тандер» примет участие в турнирах Летней лиги, которые пройдут в Солт-Лейк-Сити и Лас-Вегасе.

Виктору Лахину в июле исполнится 24 года. Минувший сезон он провел в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA), выступая за команду «Клемсон Тайгерз». На драфте НБА 2025 года Лахин не был выбран.

Напомним, ранее стало известно о подписании контрактов с клубами НБА еще двух российских баскетболистов: Егор Демин присоединился к «Бруклин Нетс», а Владислав Голдин — к «Майами Хит».