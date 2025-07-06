Юрист: работодатель вправе запретить прием пищи на рабочем месте

Фото: Артем Дергунов

Россияне часто используют обеденный перерыв для отдыха или решения личных задач, при этом перенося прием пищи на рабочее время за компьютерным столом. Юрист hh.ru Ольга Владимирова рассказала, может ли работодатель запретить сотрудникам есть прямо на рабочем месте и штрафовать за нарушения.

По ее словам, компания имеет право ввести правила поведения в офисе, в том числе запретить пить чай на рабочем месте. Такой запрет можно установить, если у работника есть возможность покидать свое рабочее место на время обеда.

— В производственных помещениях прием пищи запрещается. Для отдельных предприятий требования по созданию комнат для приема пищи установлены санитарными нормами. Работодатель обязан обеспечить работникам условия для приема пищи только в ситуации, когда речь идет о работах, перечисленных в ч. 3 ст. 108 ТК РФ, — сказала она.

При этом для офисных сотрудников такие запреты в законодательстве отсутствуют, сообщила Владимирова. Но работодатель вправе установить запрет на прием пищи на рабочем месте в локальных актах организации.

Елизавета Пуншева