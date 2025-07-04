Фисенко о возвращении в «Ак Барс»: «Над предложением долго не думают»

Фисенко отметил, что его предыдущие два сезона в клубе оставили исключительно положительные воспоминания как о команде, так и о самом городе

Известный хоккеист Михаил Фисенко вновь стал игроком казанского «Ак Барса». После подписания контракта спортсмен поделился своими впечатлениями от возвращения в команду.

По словам игрока, предложение о переходе в «Ак Барс» не заставило его долго размышлять. Фисенко отметил, что его предыдущие два сезона в клубе оставили исключительно положительные воспоминания как о команде, так и о самом городе.

Особое внимание спортсмен уделил составу команды, в которой он уже знаком со многими игроками по совместным выступлениям. С остальными коллегами по цеху он хорошо знаком по матчам КХЛ.

Важным моментом стало знакомство с главным тренером команды Анваром Гатиятулиным.

Ранее «Реальное время» сообщало, что клуб организовал занятия для болельщиков на открытом воздухе вместе с фитнес-тренером Кариной Насыбуллиной, где представил специального гостя. Гостем стал Фисенко, которого объявили новым игроком «Ак Барса».

Дмитрий Зайцев