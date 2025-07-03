Мухаметшин: Татарстан уделяет внимание сохранению родных языков и традиций

Татарстанцы хотят передать будущим поколениям культурно-нравственные ценности своего народа, уверен глава Госсовета РТ

Фото: Михаил Захаров

В Татарстане большое внимание уделяют сохранению родных языков, культуры и традиций. Об этом сообщил глава Госсовета РТ Фарид Мухаметшин в Москве на заседании Совета по межнациональным отношениям и взаимодействию с религиозными объединениями.

— В нашей республике проживают представители 175 национальностей, люди различных вероисповеданий. Все они хотят говорить на своем родном языке, сохранить и передать будущим поколениям культурно-нравственные ценности своего народа, культуру и обычаи. Инструменты для такой работы в Татарстане созданы и эффективно работают, — сказал он.

Сохранение, изучение, развитие и трансляция языков, традиций, обычаев очень востребованы среди жителей Татарстана, подчеркнул Фарид Мухаметшин. По его словам, регулярное участие людей в образовательных форумах, концертах, фестивалях и других массовых мероприятиях показывает, что они хотят знать свои исторические корни и продолжать традиции предков.



Раис Татарстана Рустам Минниханов ранее заявил, что у народов Татарстана есть давняя добрая традиция вместе отмечать свои национальные праздники.

Дарья Сайфиева