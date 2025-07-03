Росавиация: в аэропорту Нижнекамска сняты ограничения
В период действия временных ограничений на полеты одно воздушное судно было вынуждено совершить посадку на запасных аэродромах.
Официальный представитель Росавиации сообщил о снятии ограничений в работе аэропорта Нижнекамска. Воздушная гавань Нижнекамска вновь функционирует в обычном режиме.
Временные ограничения, введенные ранее для обеспечения безопасности полетов, полностью отменены. В период действия ограничений один авиарейс, направлявшийся в Нижнекамск, был вынужден совершить посадку на запасном аэродроме.
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