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Росавиация: в аэропорту Нижнекамска сняты ограничения

17:46, 03.07.2025

В период действия временных ограничений на полеты одно воздушное судно было вынуждено совершить посадку на запасных аэродромах.

Росавиация: в аэропорту Нижнекамска сняты ограничения
Фото: взято с сайта tatarstan.ru

Официальный представитель Росавиации сообщил о снятии ограничений в работе аэропорта Нижнекамска. Воздушная гавань Нижнекамска вновь функционирует в обычном режиме.

Временные ограничения, введенные ранее для обеспечения безопасности полетов, полностью отменены. В период действия ограничений один авиарейс, направлявшийся в Нижнекамск, был вынужден совершить посадку на запасном аэродроме.

Дмитрий Зайцев

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