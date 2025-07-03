В Новошешминском районе сдвинут границы зоны охраны водозаборной скважины
Речь идет о водозаборной скважине в АО «Шешмаойл»
В Новошешминском районе хотят изменить зоны охраны водозаборной скважины. Соответствующий проект приказа Минэкологии РТ проходит антикоррупционную экспертизу.
Планируется отодвинуть границу охранной зоны скважины №3 в АО «Шешмаойл», расположенной на 4 км южнее юго-запада окраины села Новошешминск.
Отмечается, что скважину используют для добычи подземных вод с целью хозяйственно-питьевого водоснабжения. Она расположена на территории производственной базы Северного нефтяного месторождения.
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