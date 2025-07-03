«Разделяй, стравливай и властвуй»: что обсудят на новом саммите БРИКС в Бразилии

Фото: Динар Фатыхов

Вызов Западу брошен не будет

Через три дня начнется XVII саммит БРИКС в Рио-де-Жанейро. Российскую делегацию возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров. Напомним, что с 2024 года объединение включает, помимо стран-основательниц, Египет, ОАЭ, Эфиопию, Иран, а с января 2025 года — Индонезию.

— Учитывая, что на саммите не будет президента России Владимира Путина и лидера Китая Си Цзиньпина, большого вызова Западу брошено не будет, — поделился мнением исполнительный директор Национального комитета по исследованию БРИКС Георгий Толорая на круглом столе «БРИКС-2025: Россия как архитектор нового мироустройства».

Напомним, Путин не приедет из-за нечеткого решения Бразилии по решению МУС. В марте 2023 года досудебная палата выдала ордер на «арест» лидера России из-за предполагаемой «депортации» детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов.

«Разделяй, стравливай и властвуй»

На новом саммите продолжат обсуждать устройство новой экономической системы, начало которого было заложено в прошлом году в Казани и отражено в итоговой Казанской декларации.

Галия Гарифуллина / realnoevremya.ru

— Главное начинание БРИКС — это финансы. Господство «золотого миллиарда» и США базируется на долларе и той системе, которую устраивает Запад. БРИКС, конечно, пытался ввести свою валюту. Но Трамп тогда прямо заявил: «Кто упомянет, тот будет платить 100% пошлины», — озвучил Толорая. Он напомнил, что торговля России в 90% случаях идет в нацвалютах, поэтому не будет попытки «насильно вытеснять доллар».

При этом G7 и США продолжают свои попытки по разделению стран.

— «Разделяй, стравливай и властвуй» — это идея Запада по разбивке стран на макроэкономические регионы. При этом Россия стремится к объединению, как говорится: «Пирога хватит на всех. Если нет, то можно испечь пирог побольше», — пошутил декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве Павел Селезнев.

Эксперты обозначили, что на новом саммите поднимут темы, в которых страны БРИКС могут играть ведущую роль — цифровая экономика и ИИ. Здесь они могут стать «законодателем мод» и выйти на лидирующие позиции. Так, в прошлом году в объединение вступила Малайзия, которую признают страной с хорошим перспективным рынком по информационным технологиям.

В чем проблемы объединения?

У БРИКС не все так идеально. Самое главное — противоречия между странами, а поскольку в объединении действует правило равноправия, то никто не может просто «ударить по столу». Другая проблема — недостаточная экспертность некоторых стран. И последнее — не до конца понятно, как взаимодействовать со странами-партнерами БРИКС. У всех свое мировоззрение, которое может не совпадать со взглядами коллег по объединению.

— Первое, с чего начал Запад, когда выстраивал всех под себя, — навязал одно мировоззрение всем странам, — напомнил директор Института новейших государств, доцент Финансового университета при правительстве Алексей Мартынов.

Но в БРИКС действуют по принципу безопасного развития.

— «Ты стукнул по столу. Окей, а теперь я скажу — ты послушай», — по такому формату ведутся разговоры в объединении, — обратил внимание Мартынов.

Рената Валеева