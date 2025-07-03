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Минобороны РФ подтвердило гибель замглавкома, генерал-майора Михаила Гудкова

13:51, 03.07.2025

Герой России погиб 2 июля

Минобороны РФ подтвердило гибель замглавкома, генерал-майора Михаила Гудкова
Фото: Татьяна Демина

Министерство обороны подтвердило гибель заместителя главнокомандующего Военно-Морским Флотом генерал-майора Михаила Гудкова. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на оборонное ведомство.

По данным издания, Герой России погиб 2 июля во время выполнения боевых задач в одном из приграничных районов Курской области.

Изначально об этом заявил в своем телеграм-канале губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане 3 июля вводился режим беспилотной опасности.

Дмитрий Зайцев

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