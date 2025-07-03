Минобороны РФ подтвердило гибель замглавкома, генерал-майора Михаила Гудкова
Герой России погиб 2 июля
Министерство обороны подтвердило гибель заместителя главнокомандующего Военно-Морским Флотом генерал-майора Михаила Гудкова. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на оборонное ведомство.
По данным издания, Герой России погиб 2 июля во время выполнения боевых задач в одном из приграничных районов Курской области.
Изначально об этом заявил в своем телеграм-канале губернатор Приморского края Олег Кожемяко.
Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане 3 июля вводился режим беспилотной опасности.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.