В Татарстане доложили о ходе ремонта дороги Балтаси — Шемордан в рамках нацпроекта

В Татарстане продолжается ремонт дороги Балтаси — Шемордан в Балтасинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса республики.

Работы проводятся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Ремонт охватывает участок длиной 2,5 км, от 2,1 до 4,6 км.

На этом участке дорожники укладывают верхний слой асфальтобетонного покрытия площадью более 18 тыс. кв. м. Также запланировано укрепление обочин щебнем на площади 7 тыс. кв. м и нанесение дорожной разметки.

На данный момент уже выполнены работы по фрезерованию старого асфальта и устройству выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси. Работы ведет подрядная организация ООО «МДСУ-1».

Напомним, что в Татарстане завершился ремонт автодороги Муслюмово — Старое Саитово в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Отремонтированный участок протянулся на 1,9 километра, охватывая километры с 18,2 по 20,1.



Анастасия Фартыгина