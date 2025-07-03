Казанская пловчиха Софья Дьякова завоевала бронзу на первенстве Европы

Фото: Динар Фатыхов

Казанская пловчиха Софья Дьякова заняла третье место в заплыве на 200 метров вольным стилем на первенстве Европы, которое проходит в словацком Шаморине с 1 по 6 июля. Ее результат составил 1:59.09, пишет РИА «Новости».

Для 17-летней спортсменки это первая медаль на европейском уровне. Ранее она уже завоевала награды на Играх стран СНГ и Игр БРИКС, а также добилась успехов на чемпионатах России.

Россия участвует в соревнованиях в нейтральном статусе. В ближайшие дни Дьяковой предстоит выступить на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре, который пройдет с 11 июля по 3 августа.

Анастасия Фартыгина