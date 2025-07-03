У берегов Бали затонул паром, более 40 человек пропали без вести

У берегов Бали пассажирский паром затонул, и, по последним данным, 65 человек числятся пропавшим без вести. Об этом сообщает CNN Indonesia, ссылаясь на местных спасателей.

Инцидент произошел около 23.20 по местному времени. На борту находились 53 пассажира и 12 членов экипажа. Спасателям удалось найти два тела и спасти 20 человек, многие из которых были в бессознательном состоянии.

Паром затонул всего через 25 минут после выхода в море. Операции по поиску людей продолжаются.

Анастасия Фартыгина