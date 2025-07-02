Павел Дуров опроверг слухи об уходе Telegram из России
Он назвал новость о возможном уходе мессенджера фейковой
Сооснователь Telegram Павел Дуров назвал новость об уходе Telegram из России фейковой. Об этом он написал в своем официальном канале в мессенджере.
— Несколько дней назад телеграм-каналы опубликовали фейковую новость об уходе Telegram из России. Нам даже пришлось добавлять пометку с опровержением под такими постами в телеграм-каналах, — отметил Павел Дуров.
Он отметил, что изначально новость о возможном уходе мессенджера была подана в медиапространстве как шутка, но затем ее стали перепечатывать и воспринимать серьезно.
Ранее Павел Дуров заявил о поиске Android-разработчика, готового присоединиться к команде Telegram и получать зарплату в размере $1 млн в год.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.