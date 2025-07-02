Павел Дуров опроверг слухи об уходе Telegram из России

Он назвал новость о возможном уходе мессенджера фейковой

Фото: Мария Зверева

Сооснователь Telegram Павел Дуров назвал новость об уходе Telegram из России фейковой. Об этом он написал в своем официальном канале в мессенджере.

— Несколько дней назад телеграм-каналы опубликовали фейковую новость об уходе Telegram из России. Нам даже пришлось добавлять пометку с опровержением под такими постами в телеграм-каналах, — отметил Павел Дуров.

Он отметил, что изначально новость о возможном уходе мессенджера была подана в медиапространстве как шутка, но затем ее стали перепечатывать и воспринимать серьезно.

Ранее Павел Дуров заявил о поиске Android-разработчика, готового присоединиться к команде Telegram и получать зарплату в размере $1 млн в год.



Дарья Сайфиева