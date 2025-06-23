Telegram предложил вакансию с зарплатой в $1 миллион в год
Мессенджер Telegram ищет Android-разработчика, готового присоединиться к команде и получать зарплату в размере $1 млн в год после уплаты налогов. Об этом заявил основатель Telegram Павел Дуров в своем Telegram-канале.
Чтобы получить заветную должность, претендентам необходимо выиграть конкурс кодирования, который завершится 11 июля. Задача конкурсанта — реализовать анимацию по предоставленному макету в существующем приложении Telegram для Android с открытым исходным кодом.
— Единственный способ попасть в команду — выиграть наш конкурс кодеров, — написал Дуров в своем сообщении.
Ключевые требования к работе включают соответствие существующей кодовой базе Telegram для Android, сохранение производительности приложения после внесенных изменений и отказ от использования сторонних пользовательских интерфейсов.
Помимо возможности работать в Telegram в Дубае с высоким уровнем заработной платы, победитель конкурса также получит денежный приз в размере $50 тыс.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.