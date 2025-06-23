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Telegram предложил вакансию с зарплатой в $1 миллион в год

21:52, 23.06.2025
Telegram предложил вакансию с зарплатой в $1 миллион в год
Фото: Rubaitul Azad на Unsplash

Мессенджер Telegram ищет Android-разработчика, готового присоединиться к команде и получать зарплату в размере $1 млн в год после уплаты налогов. Об этом заявил основатель Telegram Павел Дуров в своем Telegram-канале.

Чтобы получить заветную должность, претендентам необходимо выиграть конкурс кодирования, который завершится 11 июля. Задача конкурсанта — реализовать анимацию по предоставленному макету в существующем приложении Telegram для Android с открытым исходным кодом.

— Единственный способ попасть в команду — выиграть наш конкурс кодеров, — написал Дуров в своем сообщении.

Татьяна Демина / realnoevremya.ru

Ключевые требования к работе включают соответствие существующей кодовой базе Telegram для Android, сохранение производительности приложения после внесенных изменений и отказ от использования сторонних пользовательских интерфейсов.

Помимо возможности работать в Telegram в Дубае с высоким уровнем заработной платы, победитель конкурса также получит денежный приз в размере $50 тыс.

Рената Валеева

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