«Лада» проведет следующий сезон КХЛ в Западной конференции

Хоккейный клуб «Лада» из Тольятти проведет следующий сезон в Западной конференции. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

— В среду, 2 июля, завершилось заочное заседание Правления КХЛ, на котором было принято решение о переводе хоккейного клуба «Лада» (Тольятти) в Западную конференцию, — говорится в заявлении лиги.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В минувшем сезоне «Лада» выступала в Восточной конференции. Решение о переводе принято после снятия подмосковного «Витязя» из числа участников КХЛ на следующий сезон. В связи с этим, количество команд на Западе могло сократиться до 10. После перевода «Лады» в Западной и Восточной конференции выступят по 11 клубов.



Календарь на следующий сезон КХЛ будет представлен в пятницу, 4 июля.

Напомним, казанский «Ак Барс» и нижнекамский «Нефтехимик» выступают в Восточной конференции. В минувшем сезоне «Лада» финишировала по итогам регулярного чемпионата КХЛ на десятой строчке Востока.

Зульфат Шафигуллин