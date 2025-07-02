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Медведев: с начала 2025 года на службу в ВС РФ поступило 210 тыс. человек

16:02, 02.07.2025

В добровольческие подразделения также поступило 18 тыс. человек

Медведев: с начала 2025 года на службу в ВС РФ поступило 210 тыс. человек
Фото: Реальное время

Свыше 210 тыс. контрактников поступили на службу в Вооруженные силы РФ с начала года, сообщил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

В добровольческие подразделения также поступило 18 тыс. человек.

— Заключившие военный контракт россияне демонстрируют патриотический настрой, — отметил Дмитрий Медведев.

Как ранее сообщил начальник пункта отбора в Казани Андрей Козлов, с 2025 года более 8 тысяч жителей Татарстана ушли на службу по контракту в зону специальной военной операции.

Дарья Сайфиева

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