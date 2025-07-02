Вдове бойца СВО отправили фуру кирпича на строительство дома

Депутат Госдумы от Татарстана Илья Вольфсон отправил фуру кирпича на строительство дома вдове бойца, погибшего на СВО, Гульсине Асгатзяновой из Кукмора.

Женщина всю жизнь проработала на валяльно-войлочном комбинате, но ушла оттуда, а 5 апреля из-за короткого замыкания в ее доме произошел пожар — сгорело все.

— У Гульсины Муллыяновны трое детей, сейчас она живет со старшим сыном (он помогал ей в работе) в доме одной из дочерей. Мужа недавно не стало — он погиб на СВО во время ночной атаки дронов. Ушел добровольцем в первую волну мобилизации.

Когда узнал о случившемся, не смог остаться в стороне. Договорился, чтобы в Кукмор отправили фуру с кирпичом для строительства нового дома. Всего — примерно 15 тысяч штук, этого должно хватить на одноэтажный дом площадью 100—150 квадратных метров, — написал Вольфсон.

Напомним, в апреле Илья Вольфсон отправил в Авдеевку четыре фуры с гуманитарным грузом, в который вошли стройматериалы для бойцов 400-го гвардейского самоходного артиллерийского Трансильванского Краснознаменного, ордена Богдана Хмельницкого полка.