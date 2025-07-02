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Вдове бойца СВО отправили фуру кирпича на строительство дома

15:18, 02.07.2025

Депутат Госдумы от Татарстана Илья Вольфсон отправил фуру кирпича на строительство дома вдове бойца, погибшего на СВО, Гульсине Асгатзяновой из Кукмора.

Женщина всю жизнь проработала на валяльно-войлочном комбинате, но ушла оттуда, а 5 апреля из-за короткого замыкания в ее доме произошел пожар — сгорело все.

— У Гульсины Муллыяновны трое детей, сейчас она живет со старшим сыном (он помогал ей в работе) в доме одной из дочерей. Мужа недавно не стало — он погиб на СВО во время ночной атаки дронов. Ушел добровольцем в первую волну мобилизации.

Когда узнал о случившемся, не смог остаться в стороне. Договорился, чтобы в Кукмор отправили фуру с кирпичом для строительства нового дома. Всего — примерно 15 тысяч штук, этого должно хватить на одноэтажный дом площадью 100—150 квадратных метров, — написал Вольфсон.

Напомним, в апреле Илья Вольфсон отправил в Авдеевку четыре фуры с гуманитарным грузом, в который вошли стройматериалы для бойцов 400-го гвардейского самоходного артиллерийского Трансильванского Краснознаменного, ордена Богдана Хмельницкого полка.

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