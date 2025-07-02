В Казани скончался активист Дмитрий Бердников: чем он запомнится общественности

Он скончался от тяжелой формы рака на 58-м году жизни

Фото: Олег Тихонов

В среду, 2 июля, в казанском хосписе им. Анжелы Вавиловой скончался активист Дмитрий Бердников. Об этом «Реальному времени» сообщили в учреждении. Редакция издания собрала самые запоминающиеся факты из жизни казанского общественника.

Дмитрий Николаевич родился 13 августа 1967 года в Казани, окончил 98-ю школу, расположенную в Вахитовском районе, затем поступил в КГФЭИ (сейчас один из институтов КФУ, — прим. ред.) на очное отделение финансово-кредитного факультета. Окончил его в 1994 году.

В 90-е, после института, Бердников занимался предпринимательской деятельностью, а в 1996-м стал председателем созданного им Всероссийского общественного движения «Против преступности и беззакония». Его целью значилась защита прав, законных интересов и свобод граждан России.

Олег Тихонов / realnoevremya.ru

Политическая деятельность

Политическая карьера Бердникова началась в 2008 году с выборов на должность президента России. Тогда активист выдвигался с должности руководителя общественного комитета по контролю расходования бюджетных средств, направленных на празднование 1000-летия основания Казани. После этого почти ежегодно мужчина пытался занять кресло в органах законодательной власти различных уровней — он баллотировался во многих муниципалитетах и городах Татарстана — где-то в городские думы, где-то — в муниципальные советы.

Кроме того, в 2009 году Бердников готовился стать мэром Сочи, а в 2018 году заявлял о планах участвовать в выборах мэра Москвы. В 2023 году он планировал пройти на выборах в Совет Бирюлинского сельского поселения Высокогорского муниципального района Татарстана. Всего Дмитрий Николаевич участвовал в 722 выборных процессах.

Общественная деятельность

Большинству казанцев Бердников наверняка запомнится традиционными пикетами около зданий силовых ведомств, органов муниципальной и республиканской власти. Мужчина «вооружался» флагом России и баннером с надписью: «У меня, Бердникова, отобрали бизнес, убили отца, украли деньги в банке. Кто ответит и возместит ущерб». С этим он приходил на собрания, совещания, коллегии, заседания и другие мероприятия, на которых можно было ожидать или высокопоставленных чиновников, или местных журналистов.

Бердников, можно сказать, профессионально занимался организацией митингов. Иногда законных, а иногда и несанкционированных. За последние он регулярно получал иски по части 2 статьи 20.2 КоАП — полицейские считали его организатором несогласованного массового мероприятия.

Речь идет о митингах-собраниях вкладчиков рухнувшего «Татфондбанка», или, например, Бердников активно представлял интересы «вкладчиков» КПК и других финансовых организаций.

Дарья Турцева / realnoevremya.ru

Редакция «Реального времени» приносит соболезнования родным и близким Дмитрия Николаевича.



Дмитрий Зайцев