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Скончался казанский активист Дмитрий Бердников

14:04, 02.07.2025

Он представлял интересы пострадавших вкладчиков нескольких банков

Не стало известного казанского активиста Дмитрия Бердникова. Информацию об этом «Реальному времени» подтвердили в хосписе.

Активист скончался в казанском хосписе от тяжелой формы рака.

Он представлял интересы пострадавших вкладчиков «Татфондбанка», «ИнтехБанка», «Тимер Банка» и «Татагропромбанка», а также пытался участвовать в выборах президента России в 2008 году.

Елизавета Пуншева

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