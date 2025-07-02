Скончался казанский активист Дмитрий Бердников
Он представлял интересы пострадавших вкладчиков нескольких банков
Не стало известного казанского активиста Дмитрия Бердникова. Информацию об этом «Реальному времени» подтвердили в хосписе.
Активист скончался в казанском хосписе от тяжелой формы рака.
Он представлял интересы пострадавших вкладчиков «Татфондбанка», «ИнтехБанка», «Тимер Банка» и «Татагропромбанка», а также пытался участвовать в выборах президента России в 2008 году.
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