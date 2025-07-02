Суд приостановил работу склада детского лагеря «Заречный» из-за грызунов

ГУФССП России по Татарстану принял меры против оператора питания детского оздоровительного лагеря «Заречный» из-за серьезных нарушений санитарных норм. В ходе проверки Роспотребнадзора были выявлены следующие проблемы:

склад не защищен от грызунов;

обнаружены мертвые мышевидные грызуны, что угрожало безопасности продуктов.

Несмотря на то что продукты были оперативно перемещены, в отношении оператора составили протокол об административном правонарушении. Нурлатский райсуд, учитывая риск для здоровья детей, приостановил использование склада на 60 суток.

Судебные приставы в тот же день опечатали склад, вручили требование об исполнении решения и предупредили о последствиях за неисполнение. Теперь оператору питания предоставлено 2 месяца для устранения нарушений. Работа склада возобновится только после повторной проверки и решения суда.

Анастасия Фартыгина