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Вероника Кудерметова пробилась во второй круг Уимблдона

10:41, 02.07.2025
Вероника Кудерметова пробилась во второй круг Уимблдона
Фото: Josephine Gasser на Unsplash

Российская теннисистка Вероника Кудерметова успешно стартовала на Уимблдоне. Уроженка Казани в первом круге турнира Большого шлема победила китаянку Чжу Линь.

Встреча продолжалась 1 час 13 минут и завершилась победой россиянки в двух сетах со счетом 6:3, 6:2.

скриншот из социальной сети ВКонтакте

Во втором круге Кудерметова сыграет против американки Эммы Наварро. Теннисистка из США сеяна на Уимблдон под десятым номером.

Полина Кудерметова завершила свое выступление на турнире, проиграв в одиночном разряде Иге Швентек из Польши –5:7, 1:6.

В 2021 году Вероника Кудерметова дошла до финала Уимблдона. Это лучший результат теннисистки на турнире.

Зульфат Шафигуллин

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