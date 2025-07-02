Вероника Кудерметова пробилась во второй круг Уимблдона
Российская теннисистка Вероника Кудерметова успешно стартовала на Уимблдоне. Уроженка Казани в первом круге турнира Большого шлема победила китаянку Чжу Линь.
Встреча продолжалась 1 час 13 минут и завершилась победой россиянки в двух сетах со счетом 6:3, 6:2.
Во втором круге Кудерметова сыграет против американки Эммы Наварро. Теннисистка из США сеяна на Уимблдон под десятым номером.
Полина Кудерметова завершила свое выступление на турнире, проиграв в одиночном разряде Иге Швентек из Польши –5:7, 1:6.
В 2021 году Вероника Кудерметова дошла до финала Уимблдона. Это лучший результат теннисистки на турнире.
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