Мифтахов покинул «Ак Барс» и подписал контракт с «Каролиной»

Вратарь Амир Мифтахов покидает «Ак Барс» и следующий сезон проведет в клубной системе «Каролины». Об этом сообщили в пресс-службе казанского и североамериканского клубов.

Спортивные права на Мифтахова в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) останутся закреплены за «Ак Барсом». Прежний контракт вратаря с клубом истек.

— Благодарим за работу и желаем удачи в дальнейшем, — говорится в заявлении «барсов».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В минувшем сезоне Мифтахов сыграл 30 матчей за «Ак Барс» в регулярном чемпионате КХЛ, пропуская в среднем 2,18 шайбы с отражением 92,7% бросков.



В «Каролине» уже выступает российский вратарь Петр Кочетков.

Зульфат Шафигуллин