В Казани спасли зайчонка-русака, найденного на проезжей части

Животное отбилось от сородичей и чуть не погибло под колесами машин

Фото: предоставлено пресс-службой Госкомитета РТ по биологическим ресурсам

Житель Казани нашел зайчонка-русака на проезжей части у военного госпиталя Министерства обороны РФ. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета Татарстана по биоресурсам.

Животное чуть не попало под колеса машины, отбившись от сородичек, но никаких повреждений обнаружено не было. При осмотре выяснилось, что зайчонок родился в этом году.

Сейчас он находится под наблюдением и получает нужный уход.

Ранее жители Казани обнаружили большую популяцию редкого растения — ириса сибирского.

Дарья Сайфиева