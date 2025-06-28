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В Казани спасли зайчонка-русака, найденного на проезжей части

11:55, 28.06.2025

Животное отбилось от сородичей и чуть не погибло под колесами машин

В Казани спасли зайчонка-русака, найденного на проезжей части
Фото: предоставлено пресс-службой Госкомитета РТ по биологическим ресурсам

Житель Казани нашел зайчонка-русака на проезжей части у военного госпиталя Министерства обороны РФ. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета Татарстана по биоресурсам.

Животное чуть не попало под колеса машины, отбившись от сородичек, но никаких повреждений обнаружено не было. При осмотре выяснилось, что зайчонок родился в этом году.

Сейчас он находится под наблюдением и получает нужный уход.

Ранее жители Казани обнаружили большую популяцию редкого растения — ириса сибирского.

Дарья Сайфиева

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