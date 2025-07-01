В Татарстане обсудили подготовку к форуму «РОСТКИ»
В Татарстане стартовала подготовка к международному форуму «РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество». Заседание организационного комитета прошло в Доме Правительства республики под руководством премьер-министра Алексея Песошина.
Песошин заявил, что форум «РОСТКИ» пройдет в Татарстане уже в третий раз.
— Это крупнейшая деловая площадка, объединяющая представителей бизнеса, власти и экспертного сообщества двух стран, — подчеркнул премьер-министр.
Форум зарекомендовал себя как важный инструмент для развития экономического сотрудничества между Россией и Китаем, а также для реализации совместных инвестиционных проектов.
В прошлом году форум собрал более 10 тыс. участников из 36 стран, включая 71 регион России и 27 территорий Китая. Это показывает высокий интерес к сотрудничеству между странами.
- Форум пройдет с 18 по 19 августа на площадке МВЦ «Казань Экспо».
Основные темы мероприятия будут охватывать межгосударственный диалог, промышленность, строительство, информационные технологии, образование, сельское хозяйство и другие сферы.
В рамках форума запланированы международная выставка Russia-China Expo, деловые сессии и круглые столы. Также будет организован форум «РЕБУС-2025. Цифровизация. Инфраструктура» и культурная программа для участников.
В заседании приняли участие Генконсул КНР в Казани Сян Бо, руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина и другие представители власти республики.
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