В Татарстане обсудили подготовку к форуму «РОСТКИ»

В Татарстане стартовала подготовка к международному форуму «РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество». Заседание организационного комитета прошло в Доме Правительства республики под руководством премьер-министра Алексея Песошина.

Песошин заявил, что форум «РОСТКИ» пройдет в Татарстане уже в третий раз.

— Это крупнейшая деловая площадка, объединяющая представителей бизнеса, власти и экспертного сообщества двух стран, — подчеркнул премьер-министр.

Форум зарекомендовал себя как важный инструмент для развития экономического сотрудничества между Россией и Китаем, а также для реализации совместных инвестиционных проектов.

В прошлом году форум собрал более 10 тыс. участников из 36 стран, включая 71 регион России и 27 территорий Китая. Это показывает высокий интерес к сотрудничеству между странами.

Форум пройдет с 18 по 19 августа на площадке МВЦ «Казань Экспо».

Основные темы мероприятия будут охватывать межгосударственный диалог, промышленность, строительство, информационные технологии, образование, сельское хозяйство и другие сферы.

В рамках форума запланированы международная выставка Russia-China Expo, деловые сессии и круглые столы. Также будет организован форум «РЕБУС-2025. Цифровизация. Инфраструктура» и культурная программа для участников.

В заседании приняли участие Генконсул КНР в Казани Сян Бо, руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина и другие представители власти республики.

Анастасия Фартыгина