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В Советском районе Казани с 3 по 4 июля отключат воду

13:29, 01.07.2025
В Советском районе Казани с 3 по 4 июля отключат воду
Фото: Максим Платонов

В Советском районе Казани с 9.00 3 июля до 11.00 4 июля 2025 года в связи с подключением здания по адресу проспект Победы, 87а к централизованным сетям водоснабжения будет временно отключена вода. Об этом сообщили в пресс-службе городского водоканала.

Без водоснабжения останутся следующие адреса:

  • проспект Победы, 78;
  • проспект Победы, 90;
  • проспект Победы, 90а;
  • проспект Победы, 90б.
Анастасия Фартыгина

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