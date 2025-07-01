В Советском районе Казани с 3 по 4 июля отключат воду
В Советском районе Казани с 9.00 3 июля до 11.00 4 июля 2025 года в связи с подключением здания по адресу проспект Победы, 87а к централизованным сетям водоснабжения будет временно отключена вода. Об этом сообщили в пресс-службе городского водоканала.
Без водоснабжения останутся следующие адреса:
- проспект Победы, 78;
- проспект Победы, 90;
- проспект Победы, 90а;
- проспект Победы, 90б.
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