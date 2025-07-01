Не сдавших биометрию в России иностранцев с 1 июля лишат мобильной связи

Фото: Динар Фатыхов

С 1 июля в России начнется отключение мобильной связи для иностранцев, не зарегистрировавшихся в Единой биометрической системе. Об этом сообщило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Согласно информации Минцифры, с начала 2025 года иностранные граждане могут заключать договоры с операторами связи только при условии регистрации в ЕБС и при ограничении до 10 сим-карт на одного человека. Для тех, кто заключил договоры ранее, необходимо было сдать биометрические данные до 1 июля. Операторы связи начнут поэтапное отключение связи абонентам, не выполнившим данные требования.

В Минцифры также сообщили, что на данный момент более 2 млн иностранных граждан уже зарегистрировались в ЕБС и заключили договоры связи в соответствии с новыми правилами.

Сдача биометрических данных для россиян осуществляется на добровольной основе.

Рената Валеева