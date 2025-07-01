В России было потушено 39 лесных пожаров в 12 регионах

За прошедшие сутки в России было потушено 39 лесных пожаров в 12 регионах. В настоящее время продолжаются работы по тушению 103 возгораний в 14 регионах страны.

К ликвидации пожаров привлечены:

4 144 человека личного состава;

422 единицы техники;

38 воздушных судов.

Кроме того, на авиационном мониторинге лесопожарной обстановки задействовано 80 воздушных судов.

Для поддержки регионов в стабилизации ситуации с лесными пожарами на территории Забайкальского края и Бурятии привлечены 1 097 сотрудников федеральной «Авиалесоохраны» и специализированных учреждений по охране лесов регионов.

В настоящее время режим чрезвычайной ситуации введен в пяти регионах, особый противопожарный режим действует в 46 регионах, а пожароопасный сезон охватывает 87 регионов России.

Анастасия Фартыгина