«Коламбус» предложил Воронкову продлить контракт с клубом

«Коламбус» сделал квалификационное предложение нападающему Дмитрию Воронкову. Об этом сообщается на официальных ресурсах клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Также контрактные предложения получили защитник Деймон Хант и Микаэль Пююхтия. В клубе не уточняются сроки и условия предложенных хоккеистам контрактов.

24-летний экс-форвард «Ак Барса» Воронков провел свой лучший сезон в НХЛ, набрав 47 (23+24) очков в 73 играх «регулярки». Его двухлетний контракт новичка с зарплатой $925 тысяч в год истек этим летом.

Ранее появлялась информация, что «Коламбус» может обменять Воронкова в другой клуб НХЛ. Среди возможных претендентов назывались «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Нью-Йорк Айлендерс».

Зульфат Шафигуллин