Вероника Кудерметова сыграет с китаянкой Чжу Линь на старте Уимблдона
Вероника Кудерметова и Полина Кудерметова сегодня стартуют в основной сетке Уимблдона-2025 среди женщин. Казанские теннисистки проведут свои стартовые матчи вечером.
Вероника Кудерметова в первом круге турнира встретится с китаянкой Чжу Линь, занимающей 307-ю строчку рейтинга WTA. Победителя пары далее ожидает кто-то из соперничества между чешкой Петрой Квитовой и испанкой Эммой Наварро.
Полина Кудерметова стартует на Уимблдоне матчем против Игой Швентек. Польская теннисистка сеяна на этот турнир под общим восьмым номером. В случае победы россиянку ожидает победитель пары Кэти Макнелли (США) — Джоди Беррэдж (Великобритания).
Младшая Кудерметова начнет свой матч в 16.30 по московскому времени, Вероника сыграет в 17.00 по мск.
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