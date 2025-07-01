Вероника Кудерметова сыграет с китаянкой Чжу Линь на старте Уимблдона

Вероника Кудерметова и Полина Кудерметова сегодня стартуют в основной сетке Уимблдона-2025 среди женщин. Казанские теннисистки проведут свои стартовые матчи вечером.

Вероника Кудерметова в первом круге турнира встретится с китаянкой Чжу Линь, занимающей 307-ю строчку рейтинга WTA. Победителя пары далее ожидает кто-то из соперничества между чешкой Петрой Квитовой и испанкой Эммой Наварро.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Полина Кудерметова стартует на Уимблдоне матчем против Игой Швентек. Польская теннисистка сеяна на этот турнир под общим восьмым номером. В случае победы россиянку ожидает победитель пары Кэти Макнелли (США) — Джоди Беррэдж (Великобритания).

Младшая Кудерметова начнет свой матч в 16.30 по московскому времени, Вероника сыграет в 17.00 по мск.

Зульфат Шафигуллин