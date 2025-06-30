Клип Malsi Music и Зарины Вильдановой из Казани победил на конкурсе в Лондоне
Слова песни «Кораб» написаны на стихи татарстанского поэта Дэрдмэнда
Клип казанских музыкантов, диджея Malsi Music (настоящее имя — Ислам Валеев) и Zarina (Зарина Вильданова), на песню «Кораб» стал лучшим на фестивале музыкальных видео London Music Video Awards в столице Великобритании.
Песня написана на стихи татарского поэта Закира Рамиева, более известного под псевдонимом Дэрдмэнд.
Клип «Кораб» вышел в ноябре 2024 года. Сюжет рассказывает о том, как дочь ищет своего пожилого отца, страдающего болезнью Альцгеймера, который ушел из дома.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.