Клип Malsi Music и Зарины Вильдановой из Казани победил на конкурсе в Лондоне

Слова песни «Кораб» написаны на стихи татарстанского поэта Дэрдмэнда

Фото: Реальное время

Клип казанских музыкантов, диджея Malsi Music (настоящее имя — Ислам Валеев) и Zarina (Зарина Вильданова), на песню «Кораб» стал лучшим на фестивале музыкальных видео London Music Video Awards в столице Великобритании.

Песня написана на стихи татарского поэта Закира Рамиева, более известного под псевдонимом Дэрдмэнд.

Клип «Кораб» вышел в ноябре 2024 года. Сюжет рассказывает о том, как дочь ищет своего пожилого отца, страдающего болезнью Альцгеймера, который ушел из дома.



Дарья Сайфиева