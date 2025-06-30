Число начальных вакансий в Великобритании упало на 32% после запуска ChatGPT

Больше всего пострадали розница, логистика и IT

С ноября 2022 года, после запуска ChatGPT, рынок труда Великобритании столкнулся с заметными изменениями: количество начальных вакансий снизилось на треть. Согласно исследованию платформы Adzuna, доля предложений для стажеров, выпускников и специалистов начального уровня сократилась с 28,9% до 25% от общего числа объявлений, что эквивалентно падению на 31,9%.

Наиболее резкое сокращение зафиксировано в розничной торговле — минус 78,2%. Также значительное снижение наблюдается в логистике, административной сфере, IT и финансах.

Эксперты связывают тренд с активным внедрением технологий искусственного интеллекта и ростом затрат на сотрудников. Компании оптимизируют процессы и стремятся заменить рутинные задачи автоматизированными системами. Так, телекоммуникационный гигант BT уже объявил о планах сократить до 10 000 сотрудников к 2030 году, заменив их ИИ-решениями.

CEO компании Anthropic Дарио Амодеи предостерег: ИИ может вытеснить до 50% офисных сотрудников начального уровня в течение пяти лет. Это способно увеличить безработицу в стране на 10—20%.

Несмотря на тревожные сигналы, общее число вакансий в Великобритании в мае 2025 года увеличилось на 0,49% по сравнению с прошлым годом, достигнув 858 465 объявлений. Средняя зарплата выросла на 9,4% — до £42 403.

Эксперты предупреждают: молодым специалистам следует готовиться к новым требованиям рынка и развивать навыки, востребованные в эпоху ИИ.

Артем Гафаров