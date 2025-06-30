Рынок детских книг в Китае вырос на 11,92% в первом квартале 2025 года

Продажи книг в целом по стране выросли на 10,7%

На 31-й Пекинской международной книжной ярмарке участники говорили о стабильных, но сдержанных продажах детских книг. Согласно данным исследовательской компании OpenBook, в первом квартале 2025 года китайский рынок детской литературы вырос на 11,92% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Продажи книг в целом по стране выросли на 10,7%. При этом продажи детской литературы через платформы электронной торговли увеличились на 61,73%.

По данным Douyin, известного за пределами Китая как TikTok, за год число покупателей детских книг выросло на 45%. Ежедневные продажи превышают 900 тыс. экземпляров. В среднем на Douyin Mall продается 625 детских книг в минуту, или 10 в секунду. Продажи, основанные на поисковых запросах пользователей, выросли на 62%, продажи через прямые эфиры — на 37%. Более 200 онлайн-продавцов продали детских книг на сумму свыше 1 млн юаней каждый (примерно $139 тыс.).

Эксперты отмечают, что рынок изменился под воздействием сразу нескольких факторов. Снижение рождаемости — один из ключевых. Сейчас в Китае рождается около 7 млн детей в год, что вдвое меньше, чем до пандемии. Это влияет на спрос. Также наблюдаются последствия экономической нестабильности и торговых ограничений. Китайские издатели стали осторожнее и чаще интересуются уже известными сериями и научно-популярными книгами для детей от 7 лет. Новые проекты запускаются реже.

Изменились и методы продвижения. Продажи все больше зависят от коротких видео, блогеров и скидок. Это затрудняет выход на рынок иностранных издательств, чьи книги дороже и менее гибко адаптируются под ценовую конкуренцию. Прямые импортные поставки англоязычных изданий сократились.

Иностранные издательства стараются подстраиваться под новые требования. Так, бельгийская компания Clavis отмечает рост интереса к книгам по естественным наукам и технологиям для детей 9–12 лет. Она развивает сопутствующую продукцию к популярным сериям, создает мультфильмы по книгам и использует искусственный интеллект для оптимизации маркетинга.

Некоторые издатели фиксируют снижение интереса к англоязычным образовательным материалам. Это связано с реформой 2021 года, которая ограничивает коммерческое обучение школьников. Вместо этого набирают популярность коробочные учебные комплекты с программами дошкольного обучения и книги о китайской культуре — например, о праздниках вроде Фестиваля драконьих лодок и Праздника фонарей. Востребованы и серии про профессии будущего, соответствующие интересу государства к STEM-дисциплинам.

Эксперты считают, что родители и педагоги в Китае стали более требовательны. Они выбирают книги с пользой, образовательной ценностью и моральным содержанием. Раньше издатели закупали права на серию, едва получив концепцию. Сейчас они требуют несколько готовых книг, прежде чем рассмотреть сделку. При этом китайские компании все чаще изучают международные рынки, включая сферу аудиокниг и образовательных технологий.

Следующая Пекинская международная книжная ярмарка пройдет с 17 по 21 июня 2026 года.

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Екатерина Петрова