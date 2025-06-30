Фильм о дуэли Лермонтова и Мартынова выйдет в прокат 16 октября

Главную роль исполнил стендап-комик Илья Озолин

Художественный фильм о Михаиле Лермонтове выйдет в российский прокат 16 октября. В центре сюжета — последние часы жизни поэта перед дуэлью с Николаем Мартыновым. Действие происходит утром 15 июля 1841 года у подножия горы Машук. Два дня назад Лермонтов и Мартынов еще были друзьями. Теперь они готовятся к смертельной встрече. Ни один из близких поэта не предполагает трагического исхода.

Фильм снял режиссер Бакур Бакурадзе. Съемки прошли в Пятигорске в 2024 году. Главную роль исполнил стендап-комик Илья Озолин. В актерский состав также вошли Вера Енгалычева, Дмитрий Соломыкин, Евгений Романцов, Андрей Максимов и другие. Продюсером картины выступил Сергей Сельянов, ранее работавший над фильмами «Огниво», «По щучьему велению» и «Танцуй, Селедка!».

Кинолента показывает последний день жизни Лермонтова. История построена вокруг конфликта, который привел к дуэли. Авторы сосредоточили внимание на личных взаимоотношениях героев.

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Екатерина Петрова