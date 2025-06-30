Основатель PayPal: ИИ не поможет преодолеть стагнацию в IT

Миллиардер и основатель PayPal Питер Тиль считает, что искусственный интеллект — это такой же преобразующий фактор, каким был интернет в конце 1990-х. Однако этого может быть недостаточно, чтобы положить конец технологическому застою.

В подкасте The New York Times «Интересные времена» Тиль сказал: когда его спрашивают о масштабе ИИ, он отвечает, что это будет «больше, чем просто бургер», но «меньше, чем полная трансформация нашего общества».

В эссе 2011 года Тиль писал, что с 1970-х годов прогресс в энергетике и транспорте замедлился. Это, по его мнению, привело к общему технологическому застою, несмотря на успехи в компьютерах и интернете.

В интервью он подчеркнул, что по-прежнему «широко верит в тезис о стагнации». Без ИИ, по его словам, «просто ничего не будет». Тиль вложился в компании, связанные с ИИ, — OpenAI, Palantir и DeepMind (до ее покупки Google).

Хотя ИИ «может быть достаточно, чтобы создать несколько отличных компаний» и повысить ВВП, Тиль сомневается, что этого хватит, чтобы полностью преодолеть застой. Он отметил, что хотел бы видеть «гораздо больше рисков» — например, в миссиях на Марс или в разработке лекарств от слабоумия.

«Я по-прежнему считаю, что мы должны попробовать ИИ. Альтернатива — это полная стагнация... Если мы не найдем способ вернуться в будущее, общество… не знаю. Оно распадется. Оно не будет работать», — сказал он.



Артем Гафаров