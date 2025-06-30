Делегация КНДР прилетела в татарстанский Новошешминск за орловскими рысаками

Фото: Реальное время

Новошешминский район с дружественным визитом посетила делегация из Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР), сообщил руководитель исполкома района Егор Тарнавский.

Целью визита стало посещение новошешминского конного завода, возглавляемого Николаем Скоковым, а также обсуждение сотрудничества по поставкам коней в КНДР и по передаче коневодческого опыта корейским специалистам.

Глава делегации Рю Сан Нам, начальник управления при Совете консорциума «Кимгил», курирующий вопросы коневодства и конного спорта, отметил давние связи Кореи и новошешминского коневодства: «Мы сегодня приехали в Новошешминский район к своему большому другу Николаю Скокову и надеемся и дальше строить мост дружбы и сотрудничества».

Татарский конный завод №57 под руководством Николая Скокова специализируется на разведении знаменитых орловских рысаков. Сегодня в хозяйстве насчитывается более 200 голов этой породы. За 13 лет работы на конезаводе выращены три чемпиона России и два татарстанских дербиста. Лошади конного завода были куплены и подарены бывшему президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву, главе ПАО «Газпром» Алексею Миллеру.

В 2022 году Николай Скоков подарил руководителю Кореи Ким Чен Ыну любимца — 4-летнего орловского жеребца по кличке Пепельный. С тех пор КНДР приобрели в Новошешминске порядка двух десятков коней той же породы, рассказал Николай Скоков «Реальному времени».

Подробнее о конном заводе Новошешминска и планах развития коневодства в Татарстане Егор Тарнавский, возглавляющий район, рассказал «Реальному времени» в интервью.