Путин: наращивание группировки универсальных ледоколов — приоритет кораблестроения
Они необходимы для навигации по Трансарктическому транспортному коридору и Северному морскому пути
Наращивание группировки универсальных атомных ледоколов, судов ледового класса необходимо для круглогодичной навигации по Трансарктическому транспортному коридору и Северному морскому пути, отметил президент России Владимир Путин в поздравлении работникам и ветеранам судостроительной отрасли. Документ опубликовала пресс-служба Кремля.
Весомый вклад в эту работу должны внести «Объединенная судостроительная корпорация» и другие компании и предприятия, отметил глава государства.
Ранее в лаборатории количественного анализа экономических эффектов Института Гайдара
подсчитали, что для строительства 130 кораблей, предназначенных для эксплуатации на Северном морском пути (СМП) до 2036 года, понадобится минимум 480 тыс. тонн судостроительной стали.
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