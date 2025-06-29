Путин примет участие в саммите БРИКС на следующей неделе

Российский лидер присоединится к саммиту по телемосту

Фото: Динар Фатыхов

Президент России Владимир Путин примет участие в пленарном заседании саммита БРИКС по телемосту на следующей неделе. Об этом сообщает РИА «Новости».

Также глава государства проведет совещание по развитию новых регионов, оперативное совещание Совбеза России. Кроме того, у президента России запланирован еще ряд встреч и международных контактов.

Семнадцатый саммит БРИКС в Рио-де-Жанейро состоится 6 и 7 июля. На саммит полетит глава МИД РФ Сергей Лавров, который представит Россию на международном мероприятии.

БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией. В 2011 году к ним присоединилась Южно-Африканская Республика. С начала 2024 года состав БРИКС расширился за счет присоединения новых стран.



Дарья Сайфиева