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«Рубин» сыграл вничью с «КАМАЗом» в предсезонном матче

19:46, 28.06.2025

Матч завершился со счетом 1:1

«Рубин» сыграл вничью с «КАМАЗом» в предсезонном матче
Фото: Динар Фатыхов

Предсезонный матч «Рубина» с челнинским «КАМАЗом» закончился ничьей со счетом 1:1. Об этом сообщает пресс-служба казанского футбольного клуба.

Игра прошла на базе «Рубина» в Соцгороде. Единственный гол казанской команды забил нападающий Дмитрий Прохоров.

Ранее пресс-служба футбольного клуба «Рубина» сообщила обо всех соперниках команды на летних сборах.

Дарья Сайфиева

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