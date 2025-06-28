«Рубин» сыграл вничью с «КАМАЗом» в предсезонном матче
Матч завершился со счетом 1:1
Предсезонный матч «Рубина» с челнинским «КАМАЗом» закончился ничьей со счетом 1:1. Об этом сообщает пресс-служба казанского футбольного клуба.
Игра прошла на базе «Рубина» в Соцгороде. Единственный гол казанской команды забил нападающий Дмитрий Прохоров.
Ранее пресс-служба футбольного клуба «Рубина» сообщила обо всех соперниках команды на летних сборах.
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