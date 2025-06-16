Мэр Казани — об электросамокатах: «Приоритет будет за пешеходами»

О чем говорили на еженедельном утреннем совещании в исполкоме Казани

«Надо поженить интересы бизнеса, города и жителей»

Одной из ключевых тем еженедельного утреннего совещания в исполкоме Казани стало усиление контроля за размещением средств индивидуальной мобильности (СИМ). О судьбе электросамокатов в городе споры ходят уже несколько лет. Сезон СИМ в этом году стартовал 22 апреля, и почти за два месяца эвакуировали уже 928 средств, озвучил председатель комитета по транспорту Алексей Сидоров.

— Эвакуация не является самоцелью, мы не стремимся к запрету работы сервисов проката. Однако обеспечение безопасности дорожного движения, поддержание порядка на улицах города и предотвращение захламленности остается приоритетной задачей, — обозначил он.

В Казани работают 1443 парковочных места для самокатов. Ликвидировали в этом году 473 точки. Всего в городе для аренды доступны 7,3 тысячи электросамокатов и 190 велосипедов.

— Очень хотелось бы поженить по любви интересы и бизнеса, и города, и жителей, — заметил мэр Казани Ильсур Метшин. — Мы город с тысячелетней историей и просто не можем, согласно требованиям ГИБДД, раздвинуть эти пешеходные улицы, поэтому вынуждены ограничивать трафик самокатов. Там, где ширина тротуара не гарантирует безопасности пешехода, мы будем принимать решения. Это транспорт последней мили, не просто релаксирующее средство, многие добираются до труднодоступных мест. Но приоритет будет за пешеходами!

Капремонт жилья выполнили на треть от плана

На данный момент в Казани в рамках программы капремонта многоквартирных домов выполнено 35,4% работ от плана. Об этом в ходе совещания сообщил руководитель комитета ЖКХ Ильсур Хисматуллин.

Всего в этом году планируется капитально отремонтировать 4 млрд квадратных метров многоквартирных домов:

Авиастроительный район — 283,4 млн (выполнено 64,31%);

Ново-Савиновский район — 811,9 млн (выполнено 40,19%);

Вахитовский район — 251,7 млн (выполнено 20,15%);

Приволжский район — 738,4 млн (выполнено 31,94%);

Кировский район — 301,5 млн (выполнено 52,79%);

Московский район — 445,7 млн (выполнено 24,52%);

Советский район — 1 млрд (выполнено 37%).

Актов КС-2 в этом году планируется подписать на сумму 95,4 млн рублей. На данный момент выполнено всего 2,34% от общего объема. Хисматуллин отметил, что уже вышло поручение повысить эффективность в этом направлении.

В программу капремонта в этом году попали 226 домов. Заменить лифты необходимо в 141 из них, провести строительно-монтажные работы в 85, заменить отопление в 46.



Празднование Сабантуя пройдет в 3 точках

В этом году праздничная программа Сабантуя организована в трех точках: в Дербышках, лесопарке Лебяжье и поселке Мирный. Городские гулянья состоятся 21 июня и начнутся в 9.00. Завершатся мероприятия около 16.00 определением нового батыра. Подробнее о программе на совещании рассказала заместитель руководителя исполкома города Гузель Сагитова.

В Мирном на центральном майдане выступят более 2 тыс. артистов. Будет играть авторская музыка Миляуши Хайруллиной, которую подготовят специально к торжеству. В программе примут участие звезды татарской эстрады Филюс Кагиров, Салават и другие. Здесь же пройдут концертная программа «Казанское гостеприимство», выставка национальных костюмов, викторины, конкурсы на знание Казани, национальных традиций и обычаев, тематические фотозоны для памятных семейных фотографий.

— Главной темой праздника этого года станет сохранение и передача традиций в семье. Концепция праздника вдохновлена атмосферой казанского Сабантуя XIX века, который проходил на Арском поле. В те времена Сабантуй был не просто народным торжеством, он играл важную роль в укреплении семейных и родовых связей. В этом году на празднике будет воссоздана атмосфера старинного купеческого дома, описанного Карлом Фуксом, с элементами национального орнамента и стиля, где переплетаются традиции села и города, — сообщила Сагитова.

В Дербышках в честь праздника откроется площадка «Молодежный Сабантуй» — «Аулак өй». На ней пройдет конкурс «Мисс Сабантуй — 2025» — «Сабан туе гүзәле», а также «Водный Сабантуй». Вблизи озера Комсомольское будет организована программа на сап-бордах, масштабное водное шоу, показательные выступления и мастер-классы по парусному спорту.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Откроется концерт в Дербышках праздничным прологом с участием более 300 артистов. Там выступят заслуженные артисты Татарстана Марат Яруллин, Ильгиз Шайхразиев, Венера Ганеева, Марина Карпова, Артур Мингазов, ансамбль «Ворожея» и другие.

В лесопарке «Лебяжье» в этот день программа начнется с театрализованного представления «Татарстан Батырлары», в котором повествуется о четырех батырах с разной судьбой и историей. Они поборются за звание главного батыра.

В программе праздника также запланированы мастер-классы по изготовлению деревянных брелоков, значков, оформлению тюбетеек и калфаков, росписи деревянных заготовок, резьбе по дереву.

Елизавета Пуншева