«Я больше не помощник премьера»: в Казани арестован Ильгиз Латыпов — он частично признал вину

Суд отказался переводить процесс в закрытый режим

Фото: Ирина Плотникова

До 25 августа в СИЗО отправил Вахитовский суд Казани Ильгиза Латыпова, еще вчера работавшего в правительстве РТ. О своем увольнении в суде сообщил сам подозреваемый в посредничестве взяточничеству, вину он признал частично, но в другом преступлении, — передает с места событий журналист «Реального времени».

Интересы задержанного пока представляет казанский адвокат Марина Любушкина. Ранее она участвовала в защите одного из малолетних диверсантов по делу о поджоге релейного шкафа на железной дороге в Татарстане.

Комментировать позицию своего нового клиента Любушкина отказалась. Зато на старте процесса ходатайствовала о переводе процесса в закрытый режим и удалении журналистов — якобы ввиду необходимости оглашения медицинских документов. Против выступил представитель военной прокуратуры Казанского гарнизона Жахонгир Абдулхаков. Суд с ним согласился.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Замруководителя военно-следственного отдела №384 Михаил Шуравин просил об аресте подозреваемого. Ссылался на его задержание с поличным вчера у здания Кабмина РТ, на рапорт оперативников полиции о наличии загранпаспорта у фигуранта и заявление от взяткодателя Мавлетшина, который выразил опасения, что на воле Латыпов может задействовать многолетние связи для давления на следствие, свидетелей и на него лично.

Следователь также заявлял — иная мера пресечения невозможна. И отмечал — сегодня приглашали врача для осмотра задержанного, и препятствий к его содержанию под стражей тот не усмотрел.

Сам Ильгиз Латыпов на заседании представился пенсионером. На вопрос судьи о прежнем месты работы уточнил — «советник, помощник премьер-министра республики», далее заявил — на пенсию вышел еще в прошлом году, по достижении возраста 63 лет. «Когда были освобождены от должности?», — уточнил председательствующий. «В пятницу», — признался подозреваемый. До заседания на вопрос «Реального времени» он также заявил: «Я больше не помощник премьера».

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Напомним, теперь уже бывшего помощника премьер-министра Татарстана Латыпова задержали вчера рядом с местом работы — после получения 800 тысяч рублей. Деньги, по версии силовиков, передавались за помощь с переводом татарстанского бойца СВО из зоны боевых действий.

Задержание проводили оперативники полиции, а дело о посредничестве взятке возбудили в военном следственном отделе по Казанскому гарнизону. Предварительно установлено — в начале июня Латыпову передали 100 тысяч рублей, вчера — еще 800 тысяч, а общая сумма должна была составить порядка 3 млн рублей, — сообщают фабулу дела источники «Реального времени».

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Отмечается, что денежные требования были выдвинуты уже после того, как был оформлен приказ о переводе нужного бойца в Казань — его устроили водителем в военном училище. Как отмечает один из источников, за парня просила дочка Латыпова, однако позже пара рассталась, и отец девушки якобы выставил счет за оказанные услуги.

Во взятке или превышении полномочий чиновника не обвиняют, поскольку вопрос о разнарядке военнослужащих не входит в его компетенцию.

Адвокат подозреваемого Марина Любушкина просила суд отказать в ходатайстве. Она указывала — сегодня на очной ставке с подозреваемым в даче взятки, последний не высказывал опасений относительно возможных действий ее клиента. «Очная ставка закончилась буквально два часа назад. Она свидетельствует — Латыпов частично признает вину по ч. 3 ст. 159 УК РФ». Иначе говоря, защита предлагает квалифицировать действия экс-чиновника не как посредничество взятке в особо крупном размере, а как мошенническое хищение средств в значительном размере.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Также Любушкина подчеркнула — на очной ставке подозреваемый Мавлетшин отчасти подтвердил показания Латыпова, что часть денег передавалась им в качестве возврата долга перед дочерью Латыпова. «При частичном признании вины основания закрывать человека не имеется», — настаивала защитник, отмечая также необходимость своего клиента в регулярном обследовании у медиков и многочисленные награды и благодарности в его адрес, в том числе — от руководства республики, Минстроя РТ, мэра Казани и благотворительного фонда «Ярдэм».

По существу претензий в свой адрес задержанный в суде выступать не стал.

— Ваша честь, хотел бы меру пресечения в виде заключения под стражу не применять. Применить домашний арест. Паспорт готов сдать, он по второй форме — я и так не выездной, и никуда не выезжал. Если есть опасения следствия...

Представитель военной прокуратуры ходатайство следствия поддержал и тоже сослался на длительный период работы подозреваемого в органах власти, и возможные связи в правоохранительных органах.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

В активе Латыпова — звание заслуженного строителя Татарстана и медаль «За доблестный труд». Карьеру он начинал каменщиком в казанском строительно-монтажном управлении, в середине 90-х уже занимал пост главного инженера СМУ в Казанском домостроительном комбинате, далее занимал руководящие должности в коммерческих фирмах, в том числе — пост директора ПСО «Казань» (2006—2014 годы). Оттуда ушел на муниципальную службу и на протяжении восьми лет руководил управлением капитального строительства и реконструкции казанского исполкома. Затем вновь вернулся в бизнес, а в 2021-м вошел в команду премьер-министра РТ Алексея Песошина в качестве его помощника. Сегодня фамилия и фото Латыпова исчезли с сайта правительства республики.

Ирина Плотникова