В Пакистане произошел взрыв — есть погибшие

Террорист-смертник на автомобиле со взрывчаткой въехал в колонну солдат

Террорист-смертник на автомобиле, начиненном взрывчаткой, въехал в колонну солдат в провинции Хайбер-Пахтунхва в Пакистане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Agence France-Presse.

По меньшей мере 16 человек погибли в результате происшествия. Ранее сообщалось о 13 погибших и 29 пострадавших.

Среди раненных шестеро детей. Также взрыв обрушил крыши двух домов.

Дарья Сайфиева