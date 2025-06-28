В Пакистане произошел взрыв — есть погибшие
Террорист-смертник на автомобиле со взрывчаткой въехал в колонну солдат
Террорист-смертник на автомобиле, начиненном взрывчаткой, въехал в колонну солдат в провинции Хайбер-Пахтунхва в Пакистане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Agence France-Presse.
По меньшей мере 16 человек погибли в результате происшествия. Ранее сообщалось о 13 погибших и 29 пострадавших.
Среди раненных шестеро детей. Также взрыв обрушил крыши двух домов.
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