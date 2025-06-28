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Происшествия

В Советском районе в двухэтажном доме загорелась стиральная машина

12:14, 28.06.2025

Пожарные ликвидировали возгорание

В Советском районе в двухэтажном доме загорелась стиральная машина
Фото: Максим Платонов

В двухэтажном жилом доме на улице Наки Исанбета в Советском районе Казани загорелась стиральная машина в одной из квартир. Об этом «Реальному времени» сообщили в ГУ МЧС по Татарстану.

Прибывшие пожарные ликвидировали открытое горение. Пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что при пожаре в частной бане в Казани погиб пожилой мужчина.

Дарья Сайфиева

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