В Советском районе в двухэтажном доме загорелась стиральная машина

Пожарные ликвидировали возгорание

Фото: Максим Платонов

В двухэтажном жилом доме на улице Наки Исанбета в Советском районе Казани загорелась стиральная машина в одной из квартир. Об этом «Реальному времени» сообщили в ГУ МЧС по Татарстану.

Прибывшие пожарные ликвидировали открытое горение. Пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что при пожаре в частной бане в Казани погиб пожилой мужчина.

Дарья Сайфиева