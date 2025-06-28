В Советском районе в двухэтажном доме загорелась стиральная машина
Пожарные ликвидировали возгорание
В двухэтажном жилом доме на улице Наки Исанбета в Советском районе Казани загорелась стиральная машина в одной из квартир. Об этом «Реальному времени» сообщили в ГУ МЧС по Татарстану.
Прибывшие пожарные ликвидировали открытое горение. Пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что при пожаре в частной бане в Казани погиб пожилой мужчина.
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