В Казани обнаружили редкую популяцию ириса сибирского
Жители Казани обнаружили большую популяцию ириса сибирского, который занесен в Красную книгу. Редкое растение нашли под поселком Торфяным недалеко от реки Казанки.
Об уникальной находке сообщил экоактивист Тимур Ескараев, член совета Татарстанской республиканской организации Всероссийского общества охраны природы. По его словам, ирис сибирский растет на данном участке очень плотно.
Казанский биолог Антон Бортяков уточнил, что обнаружена крупная семенная популяция редкого растения. Ирис сибирский цветет всего 1,5—2 недели.
Представители регионального отделения Всероссийского общества охраны природы несколько лет занимаются восстановлением популяции краснокнижного ириса сибирского. Активисты высаживают грядки в казанском питомнике редких травянистых растений в поселке Торфяном. Ирис помогает укрепить берега и восстанавливает экосистему.
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