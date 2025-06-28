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«Рубин» 28 июня сыграет предсезонный матч с челнинским «КАМАЗом»

09:36, 28.06.2025

Игра пройдет в рамках подготовки к сезону 2025/2026

«Рубин» 28 июня сыграет предсезонный матч с челнинским «КАМАЗом»
Фото: Динар Фатыхов

«Рубин» 28 июня проведет с челнинским «КАМАЗом» матч в рамках предсезонной подготовки к сезону 2025/2026. Об этом сообщила пресс-служба казанского футбольного клуба.

Игра начнется в 17:30 по московскому времени. Она пройдет на территории казанского клуба в Соцгороде.

Ранее пресс-служба футбольного клуба «Рубина» сообщила обо всех соперниках команды на летних сборах.

На прошлой неделе «Рубин» провел медосмотр футболистов, вышедших из отпуска.

Дарья Сайфиева

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