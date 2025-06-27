Администрация Трампа обсуждает выделение Ирану $30 млрд за отказ от обогащения урана

Фото: Артем Гафаров

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает беспрецедентное предложение Ирану: выделение до $30 млрд на осуществление мирной ядерной программы, полное снятие санкций и разблокировку $6 млрд замороженных активов. Взамен от Тегерана требуется возвращение за стол переговоров. Об этом сообщает CNN, пишут «Ведомости».

По данным источников, ключевые игроки из США и стран Ближнего Востока поддерживали контакты с Ираном по этому вопросу на протяжении всего периода эскалации напряженности.

Среди обсуждаемых условий — инвестиции в размере $20—30 млрд в новую иранскую ядерную программу, которая не будет подразумевать обогащения урана и будет использоваться исключительно в гражданских целях. При этом Вашингтон не планирует выделять собственные средства: по словам источника CNN в администрации президента США, за новую ядерную программу Ирана должны будут платить союзники США на Ближнем Востоке.

— Кто-то должен будет заплатить за строительство ядерной программы, но мы не будем брать на себя таких обязательств, — подчеркнул собеседник издания.

Кроме того, рассматривается вариант, при котором поддерживаемые Вашингтоном союзники в Персидском заливе оплатят замену ядерного объекта в Фордо, по которому США сбросили противобункерные бомбы 22 июня, на программу, не связанную с обогащением. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф 25 июня заявил, что американская сторона стремится к заключению «всеобъемлющего мирного соглашения».

Реальное время / realnoevremya.ru

В администрации Трампа подчеркивают, что все их инициативы направлены на предотвращение получения Ираном ядерного оружия. Госсекретарь Марко Рубио добавил, что США ожидают от Тегерана прямых переговоров.

Несмотря на активные предложения, сценарий, при котором Иран все же решит создать ядерную бомбу, остается возможным, отмечает CNN. Иранский парламент уже одобрил приостановку сотрудничества с МАГАТЭ, и в ночь на 22 июня доступ агентства к ядерным объектам был ограничен. Ранее Тегеран вел переговоры с США по своей ядерной программе, но они были прерваны атаками Израиля. Администрация Трампа связывалась с Тегераном через посредников, вновь заявляя, что условия мирной сделки по-прежнему предусматривают полный отказ от обогащения урана — условие, которое Иран отвергает.

Рената Валеева